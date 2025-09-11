Gorlice - miasto gdzie narodził się przemysł naftowy!
W Gorlicach Łukasiewicz pozostawił pierwszą uliczną lampę naftową rozpoczynając rewolucję "czarnego złota". Odbyła się tu też bitwa, okupiona wieloma ofiarami, która odmieniła losy I wojny światowej. W okolicy są też piękne drewniane świątynie wpisane na listę UNESCO.lukasz-piernikarczyk
Muzeum PTTK w Gorlicach
10zł, bilet normalny
Zagroda Maziarzy w Łosiach
12zł, bilet normalny
