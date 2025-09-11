Przemysł naftowy narodził się w Polsce, na Podkarpaciu, w miejscowości Bóbrka koło Krosna, gdzie w 1854 roku Ignacy Łukasiewicz, Karol Klobassa-Zrencki i Tytus Trzecieski założyli pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. To wydarzenie zainicjowało przemysłowe wydobycie i wykorzystanie ropy naftowej, choć znana ona była w regionie już od wieków.