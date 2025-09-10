Oficjalne potwierdzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję
W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.Drom
- #
- #
- #
- #
- 122
- Odpowiedz
Komentarze (122)
najlepsze
@goombas-77: jakie madre kroki masz na mysli?
więc co się srasz, że polska nic nie robi poza "wyrazami oburzenia"?
Putin: sprawdzam
PS. Jakby co, to przypomnij sobie kto NA POLSKĘ wysyła drony. Nie. To nie Trump.