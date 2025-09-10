Przecież z tą dziczą to trzeba twardo. Samolot naruszy przestrzeń Polski, zestrzelić jak Turcy. Dron dolatuje do granicy z Polską, zestrzelić nawet poza granicami czy to na Ukrainie czy na Białorusi. Ileż mamy czekać? Aż w końcu ktoś zginie? To nie są już przypadki, to jest testowanie naszych granic. Dodatkowo na dywanik ambasadora Rosji i wręczyć rachunek za straty, skoro ma czas na prowkoacje na cmentarzach to i odwiedzi MSZ. Jak nie Pokaż całość