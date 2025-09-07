Problemem pani Schnepf nie jest to że ma w rodzinie zbrodniarza wojennego. Problemem jest to że nie potrafi się zdobyć na minimum pokory i przyzwoitości żeby go potępić. To tak jakby jakiś Niemiec był dumny że ktoś z rodziny stał na wieżyczce w Auschwitz. Rodziny się nie wybiera ale brak potępienia zbrodni to już świadomy wybór. Nikt o takich przekonaniach nie powinien być dziennikarzem i fakt że ta Pani jest zatrudniona w Pokaż całość