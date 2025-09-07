Wysocka-Schnepf zapowiada pozew przeciwko Stanowskiemu i Mazurkowi
Dziennikarka TVP Dorota Wysocka-Schnepf zapowiedziała w mediach społecznościowych pozew przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi z Kanału Zero. Chodzi o jej synaWirtualnemedia_pl
Natomiast Dorota jest arogancką i bezczelną tupeciarą, która sądziła, że jej wszystko wolno (jak Sienkiewiczowi po bandycku przejmującemu TVP) i zabrnęła w takie bagno, że szamocze się teraz w konwulsjach.
Wszyscy ciągacie rodzinę, znajomych i dzieci na manifestację?
Ludzie nie wrócili do domu. Było to czyiś bracia, synowie i krewni. Gdyby rozliczyli takich komunistycznych sk*** dziś te odpady nie byłby na świeczniku. Ta baba powiedziała jakie dzieci zabijał jej teściu?
Między innymi:
Stanisław Cieślukowski — 16 lat
Zofia Doroszko —
A jednocześnie mówi że ten dziadek to spoko koleś, no "wyzwalał" Polskę razem z sowietami i dostał za to PRLowskie odznaczenia. Coś tu się nie dodaje. ¯\(ツ)/¯
@Drizztek: Ale co jest winą Stanowskiego? Że pani Wysocka-Schnepf postanowiła być drugą Holecką w TVP? Trzeba było myśleć o dziecku zanim się stało osobą publiczną kolportującą partyjną narrację.
Przy okazji za Wiki.
Niedługo okaże się że o teściu nie wolno mówić, bo to szkodzi państwu Schnepf. Cicho-sza o stalinowskich zbrodniarzach, było minęło, po co drążyć, wspominać o nim może tylko pani Schnepf która ceni teścia, za ordery które dostał za PRLu.
https://wykop.pl/link/7733839/dorota-wysocka-schnepf-dumna-z-osiagniec-tescia
Dorota Wysocka-Schnepf dumna z osiągnięć teścia