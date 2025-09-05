Zmarła Katarzyna Stoparczyk, wieloletnia dziennikarka radiowej Trójki.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości.AceCombat__dziewiec0
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy jechały w tym samym kierunku. Czarne auto uderzyło w tył białej skody z tak ogromną siłą, że tylna część pojazdu uległa niemal całkowitemu zniszczeniu.
Jeszcze głąby by chciały 150 na autostradzie a i tak by jeździli 200.
Najgorsze jest to, że policji zero na ekspresówkach i autostradach. Zjeździłem ostatnie kilka miesięcy po drogach szybkiego ruchu kilka tys km i nie widziałem ani jednego patrolu nie licząc komisariatów na bramkach. Po kij im te wozy się kupuje, do lansu na mieście?