Kolejny śmieć z mrugającymi światłami z------------y ile mu się podoba uważający innych za maruderów i zawalidrogi?

Jeszcze głąby by chciały 150 na autostradzie a i tak by jeździli 200.

Najgorsze jest to, że policji zero na ekspresówkach i autostradach. Zjeździłem ostatnie kilka miesięcy po drogach szybkiego ruchu kilka tys km i nie widziałem ani jednego patrolu nie licząc komisariatów na bramkach. Po kij im te wozy się kupuje, do lansu na mieście?