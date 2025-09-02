Kilka dni temu mialem dodac kom. z przeslaniem jak z filmu ale mysle zaraz podsumuja ze onuca. Genialny film ale to my powinnismy byc tego autorami jako przeslania ze wewnetrzne spory zawsze nas maksymalnie oslabialy, a nasi sasiedzi bezwzglednie to wykorzystywaly. Silnego mocnego Panstwa nikt by nie atakowal. Nasze spory byly tak samo winne naszym drastycznym losom. Dopiero po fakcie sie jednoczylismy. Ten scenariusz gralismy wiele razy...