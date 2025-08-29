Nie w tym kraju nigdy nie dostanie, tutaj tv jest narzędziem masowej debilizacji polskiej społeczności, w tym kraju tv jest narzędziem masowej propagandy i socjotechniki wymierzonej przeciw wolnej Polsce, dlatego po wyborach jest zawsze bój antypolskich zdrajców politycznych o to narzędzie, chodź dzięki internetowi troszeczkę łamany jest ten monopol nad czym bardzo kwiczą.