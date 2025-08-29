Kanał Zero stara się o koncesję na kanał telewizyjny.
Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji telewizyjnej - dowiedział się "Presserwis". Z naszych informacji wynika, że złożony w KRRiT wniosek dotyczy koncesji satelitarnej, która umożliwia nadawanie w sieciach kablowych i na platformachCzolgowy_tank
Komentarze (133)
@Koner1391: ale za to nie podbiega KRRiT jeżeli chodzi o treści
@Przegrywultimate: Nie porownywalbym Kanalu Zero do Republiki, ale Republiki są juz dwie - Republika i wPolityce24.
Ale byłoby smiechuuuu…stfu…
(Nie dostałam jeszcze nawet lipcowej wypłaty)
W porównaniu z Republiką, TVN, TVP, TV Trwam, to było bezstronnie.
Media sprzyjające rządowi chciały pokazać, że nie ma innych kandydatów oprócz Trzaskowskiego i Nawrockiego, co było widać. Więc japa, silniczku