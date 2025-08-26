Elon Musk wytoczył proces Apple i OpenAI
Elon Musk dotrzymał słowa i wytoczył proces swoim głównym konkurentom na rynku sztucznej inteligencji. Treść pozwu ujawnia zarzuty, jakie miliarder kieruje wobec swojego byłego współpracownika, Sama Altmana. xAI, firma należąca do Elona Muska pozwała Apple i OpenAI, zarzucając gigantom technologicFXMAG
Komentarze (23)
najlepsze
Przypominam, że to jest niepoważny dzieciak mentalny, który kupił przez przypadek Twittera. Chciał potrollować bo myślał, że jest taki mądry i śmieszny, ale potem faja zmiękła
Co za przypadek.
Nie ma to jak czempion kapitału za kase podatników i czempion wolności słowa bo wszyscy przeciwnicy zostali ocenzurowani XD
Czy taka istnieje oceni sąd.