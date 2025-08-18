Hity

tygodnia

Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3813
Akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.
Akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.
2225
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
1866
Produkty w kebabie przeterminowane o 11 tygodni.....kara....1000 złotych
Produkty w kebabie przeterminowane o 11 tygodni.....kara....1000 złotych
1611
"Czy pan to zrozumiał? Czy pan to zrozumiał?!" Policja z okręgu jeleniogórskiego
"Czy pan to zrozumiał? Czy pan to zrozumiał?!" Policja z okręgu jeleniogórskiego
1645

Powiązane tagi