Teleskopy zaobserwowały rzadki typ czarnej dziury pochłaniającej gwiazdę
Kosmiczny Teleskop Hubblea oraz Obserwatorium Rentgenowskie Chandra połączyły siły, aby zidentyfikować nowy, potencjalny przykład rzadkiej klasy czarnych dziur. Nazwane NGC 6099 HLX-1, to jasne źródło promieniowania rentgenowskiego, które wydaje się znajdować w zwartej gromadzie gwiazd w...sznaps82
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
@Roccco: Odkrycia astronomiczne rzeczywiście pokazują, że zjawiska we wszechświecie można wyjaśniać w oparciu o prawa fizyki, bez odwoływania się do nadprzyrodzonych przyczyn. Ale to, czy ktoś widzi w tym dowód na brak Boga, czy raczej na „boski porządek” w prawach natury, zależy już od osobistych przekonań. Warto rozmawiać o faktach - a HLX-1 to fascynujący przykład tego, jak nauka pozwala nam zrozumieć
@stefan-stuleja: Do NGC 6099 mamy jakieś 450 mln lat świetlnych, więc nawet przy najbardziej optymistycznych scenariuszach napędu międzygwiezdnego - a na pewno nie rakietach Muska - podróż w tę stronę jest poza naszym zasięgiem. Na razie możemy „polecieć” tam tylko teleskopami i obserwacjami, ale kto wie, co przyniesie technologia w odległej przyszłości.
No i nie zapominajmy, że wydarzenie miało miejsce tez 450mln lat t mu