IMBH mogą być brakującym ogniwem w ewolucji czarnych dziur - od małych gwiazdowych po supermasywne w centrach galaktyk. Jeśli faktycznie część z nich krąży w halo galaktyk i nigdy nie trafia do j---a, to znaczy, że ewolucja czarnych dziur może mieć więcej niż jedną ścieżkę. To trochę zmienia nasze spojrzenie na to, jak powstają te największe potwory we Wszechświecie.