Znów zmiany w programie Czyste Powietrze. Wnioski do 31.08
Kilka dni temu NFOŚiGW opublikowało komunikat dotyczący przedłużenia okresu przejściowego w programie Czyste Powietrze. Zgodnie z informacją przyjmowanie wniosków potrwa aż do 31 sierpnia 2025 roku. Program został zawieszony w ubiegłym roku, ale specjalnie dla osób które nie zdążyły złożyć wnioskówFXMAG
Komentarze (27)
najlepsze
I teraz liczcie że mną bo na procentach na pewno się nie znacie!
Moi rodzice teraz wymieniają piec.
Będzie kosztował 20 tysięcy brutto.
Gdybyśmy składali ( bo zrezygnowaliśmy) to wyglądało by to tak.
Za to przysługuje dofinansowanie 100% jak nie przekraczacie dochodów 1500 na miesiąc.
Cały ten program wzbudził we mnie tylko irytacje.