SKUP FIRM DLA DOTACJI Z KPO.
Kolejny dzień i kolejne szokujące informacje o firmach, które dostały dotacje z branży HoReCa.szejset-66
Komentarze (46)
@Milegodniawszystkim: a jeśli sprzedaż spółki, miała by służyć przestępstwu, czy wyciągnięciu nienależnych pieniędzy, to przejęcie majątku oszustów i likwidacja firmy słupa, służącej do dojenia pieniędzy
W teorii tym co nie wzięli dotacji, a mogli można postawić zarzut niegospodarności...
Ja od 5 lat czytam i słucham o zamykanych restauracjach, o tym że właściciele albo wychodzą na zero albo dokładają do interesu, że kawa musi kosztować 20 zł a pizza musi być droższa niż w Rzymie, bo inaczej restauracja zbankrutuje, że lokal zbankrutował bo dobiły go ceny energii
Bo sprzedali firmę za bezcen, by jakoś wyjść na zero, a kupujący miał kasę, potrzebował tylko podkładkę by wydać 100%, potem zwrot 90% kosztów z KPO, za dwa lata sprzedaż zakupionego majątku za pół ceny, ale to i tak czterokrotnie zysk do kieszeni.
@kolonosko: sprawdziłem swoją okolicę, firmy maja tego samego właściciela od kilkunastu lat, właściciele od lat kwiczą że są na skraju bankructwa i dlatego nie mogą dać podwyżek, ale pół bańki na dywersyfikację jakoś się znalazło.
Moja gmina, 5000 mieszkańców, dziesiątki milionów złotych z UE... Większość dla fundacji założonych przez rodzinę burmistrza... I tak mamy w gminie wiatę za unijne pieniądze za 150000, wycenioną przez budowlańców na 10%
@Marcin-kski: Najlepsze zawsze są szkolenia bo ryzyko równe jest zero.
Nikt nie sprawdza czy dane szkolenie pomogło danej osobie na rynku pracy.
Swoją drogą takie wałki pewnie też są w niemczech i innych krajach, ale u nas najwięcej tego wychodzi, bo mamy dobrych detektywów :)
XD!
Ale widocznie prezydent Stanowski miał wtedy ważniejsze rzeczy na głowie a redaktor Mazurek brata w zarządzie PHN.