Wypieki i catering wśród firm o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Lista 2380 firm, które mają pierwszeństwo w rozpatrywaniu wiz pracowniczych dla cudzoziemców. Ciekawa kolekcja.fahrenx
najlepsze
KPO wiedzieli
Teraz prawo pisane pod nich żeby z Bangladeszu taniego pracownika mogli sprowadzić
Każda firma powinna móc bez problemu ściągać pracowników.
Zdarza się też, że pod sklepem dostanie się w------l, a jednak na zakupy się chodzi.
Takie osoby są cofane do Polski o co zresztą chyba polska prawica też się ostatnio zesrała.
Wiza pracownicza obowiązuje tylko w Polsce.
@BiznesJanusz: jednak już ogólnie Europa ma za dużo cudzoziemców co chcą kasy a pracować nie bardzo, nie potrzeba kolejnych wpuszczać na wizach.