Przecież to jest czyste, ustawione okradanie Polaków zaplanowane z wyprzedzeniem. Teraz zadanie dla kogoś z dużą ilością wolnego czasu - analiza zmian właścicielskich w spółkach z branży HoReCa w KRS. To jest gruba sprawa i wygląda na zorganizowany proceder ukierunkowany na wyłudzenie.