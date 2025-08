Ostatnio jeden Tajwański profesor szkolił mnie w tematyce półprzewodników. Nie mógł wymówić nazwiska "Czochralski", więc powiedział- "some russian guy"

Krótko mówiąc- zdenerwowałem się i powiedziałem, że to tak jakby powiedzieć, że TSMC to jakaś chińska firma. Było to nietaktowne, ale chyba zrozumiał