Jak kampania reklamowa jest "przychylna" jakiejś mniejszości i większość to bojkotuje to firma ma problem, ale jak kampania reklamowa targetuje normalnych ludzi i mniejszości próbują to bojkotować to chyba jeszcze na plus to wychodzi, bo pewnie Ci normalni celowo pójdą po te jeansy, żeby zagłosować portfelem i przeciwdziałać temu "bojkocikowi" ¯\(ツ)/¯