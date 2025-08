Najśmieszniejsze jest to, że trend "woke", czy jak to nazwać, ora sam siebie i tego nie widzi.



Nie mają własnych bohaterów i nie potrafią ich wykreować. Jedyne co potrafią, to kraść i przerabiać historie wymyślone przez mężczyzn z kręgu cywilizacji europejskiej.



W sumie nic dziwnego, zło nie potrafi tworzyć, jest tylko spaczonym odwróceniem dobra.