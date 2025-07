Oglądałem Joysticka na początku lat 90tych. Wtedy wydawał się fantastyczny a wszystko z komputerami związane magiczne.



po ponad 30 latach wygląda to może śmiesznie ale zapewniam Was, że nastolatkowie wtedy patrzyli na to z wypiekami na twarzy.

Do dzisiaj uważam, że jak w 93 dostałem pierwszego PC za równowartość prawie połowy nowego samochodu to był to mój największy wysyp endorfin w całym moim życiu.