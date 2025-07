Nigdy więcej paypala. Dawno temu kupowałem doładowania w betamaxie do bramek voip. Jako, że nie miałem wtedy karty kredytowej (ani dziś), a debetowa wtedy nie działała w ten sam sposób, to jedyną opcją zakupu był paypal.



Założenie konta, ok spoko. Zero weryfikacji.



Doładowanie konta też spoko - poza tym, że chyba z 5 dni trwało zaksięgowanie wpłaty.



