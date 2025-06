Tak naprawdę nie wiadomo do końca czego szukać. Podobno Rafael z kolekcji Czartoryskich został zniszczony, ale to może być fake po to żeby go nie szukać. Zdecydowana większość jest w prywatnych kolekcjach lub w sejfach bankowych, do których nie będzie dostępu. Realnie nie ma szans na zwrot większości tych dzieł chyba, że umierającego złodzieja lub jego spadkobiercę ruszy sumienie i odda dobrowolnie.