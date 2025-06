Nie wiem skąd miałem atari w domu, ale pamiętam jak starzy dawali mi pograć tylko chwilę, chociaż tak bardzo prosiłem o więcej. Zakochałem się wtedy w grach wideo mając kilka lat. Później koledze rodzice kupili pc, na którym dzięki jego uprzejmości ogrywałem takie tytuły jak diablo 1, warcraft 1, fallout, Red alerty itp. Ależ to były czasy. Pierwszy komputer miałem w wieku 14 lat. Fascynacja do gier pozostała do dzisiaj.