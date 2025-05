Panie Areczku, dla pana na interwencji to jest w------l i możliwość legalnego pozbawienia pana życia przez funkcjonariuszy*. Dla Angoli i innych zagranicznych to 500 zł grzywny.



* - chyba że jest pan bananowym dzieciakiem, którego ojciec jest właścicielem firmy produkującej kawę. No to jak pan dasz hajsy w łapkę, to nic panu nie będzie jak coś grubego pan odwalisz np. zabijesz pan jakąś rodzinę na autostradzie jadąc 300 km/h.