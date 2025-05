urodziłem się w głogowie ale na początku lat 2000 przeprowadziłem się, jak kiedyś się pytałem ze znajomych kto został to mało kto - albo wrocław/ poznań albo za granice... może jak będę miał chwilę w wakacje to może zahaczę jak będę jakąś trasę rowerową robił w okolicach zobaczyć co się przez ćwierć wieku zmieniło