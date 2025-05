Poznajcie Stasia. Stasiowi się odkleiło i postanowił się przykleić do nawierzchni mostu Siekierkowskiego. I Staś został zderzony z rzeczywistością... Wredne służby wykuły jego dłoń, by udrożnić drogę i ruch, podczas gdy Staś dostał za mało atencji, no i teraz płacze.