Notariusze nic nie widzieli, wg nich wszystko OK, oczywiście i nadal pracują i będą. Włos im z głowy nie spadnie może tylko niesmak pozostanie ale kasiorka % od aktu będzie szła jak do tej pory. W moim mieście było to samo, tak grubymi nićmi szyte sprawy a ci przed sądem zeznawali że dopełnili wszystkiego i menel był w dobrym nastroju, w pełni wiadomy i jeszcze żarty sytuacyjne opowiadał.