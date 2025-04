Ciekawi ci prawnicy, co powiedzieli że w związku z tym że prokuratura nie znalazła niczyjej winy, to nie ma szans na odszkodowanie.



Art. 434 KC mówi coś dokładnie odwrotnego.

Jeśli szkoda wynika z oderwania się części budowli, która była winą wady w budowie (a to wg. artykułu orzekli biegli), to za szkodę odpowiada posiadacz budowli na zasadzie ryzyka (a więc odpowiada nawet jeśli on sam niczemu nie zawinił).