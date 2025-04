Przekleństwa tamtych czasów nadal ciąży nad naszym kraju.Ludzie których jedyną umiejętnością było umiejętność oszustwa i złodziejstwa.Stali się elitą finansjery nie umiejętności biznesowe ale złodziejskie decydowały o sukcesie To zostawiło trwałe piętno w życiu społeczno-politycznym.Mamy afery wielkie dochodzenia a potem spokojne przeczekanie do następnej,nikt nie ponosi za nić konsekwencji.Nie mam dobrej wizji przyszłości dla tego kraju,korupcja jest społecznie akceptowalna i się to nie zmieni.