Żebropławy to rodzaj morskich bezkręgowców podobnych do meduz, jednak pozbawionych parzydełek. Podczas badań nad gatunkiem Mnemiopsis leidyi, Kei Jokura z University of Exeter w Wielkiej Brytanii, zauważył osobnika dużych rozmiarów. Bliższa obserwacja wykazała, że okaz ma dwa tylne końce i dwa narz