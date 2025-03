Prezydent Puław zasłania się dobrem dzieci, a tak naprawdę nie o dzieci tu chodzi. To małżeństwo wznowiło skargę gdy miasto, mimo zakazowi sądowemu, wznowiło wynajmowanie orlika wszystkim zainteresowanym (a nie tylko uczniom szkoły) po godzinach funkcjonowania szkoły. Po prostu jest na tym biznes, a prezydent go broni.



Jestem w stanie zrozumieć to małżeństwo. Wybudowanie takiego obiektu właściwie tuż za płotem, codzienne krzyki do późnego wieczora i mocne oświetlenie na pewno mocno wpływa na Pokaż całość