Chwila... jak PiS chciał robić wybory kopertowe to wielkie hurr durr... gdzie rodo? Kto pozwolił udostępnić dane milionów obywateli i inne cuda na kiju. A tutaj chcą zrobić to samo tylko, że rozciągnąć jeszcze prywatne firmy i to często zagraniczne? Kolejny pokaz rządu pt. jest dobrze gdy my to robimy. Z drugiej strony możecie być pewni, że ci nieudacznicy tego nie ogarną a jedyne czym się zajmą to zabraniem się z kraju Pokaż całość