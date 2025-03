Pokaż całość

Nieprawda- widzimy zakresy, których nie widział Galileusz. to taka różnica jak jezioro za domem do oceanu,- na początku zeszłego wieku znaliśmy ledwo jedną galaktykę (inną od naszej), nie do końca wiedząc, że sami w takim tworze żyjemy,- Choćby zdjęcie pustej przestrzeni z teleskopu Hubblea, które pokazało, że to, co właśnie w tej chwili tobie wydaje się pustką, gromadzi tysiące galaktyk,- Sięgnęliśmy miliardy lat świetlnych poza