Dyski te są uważane za krótkotrwałą właściwość większości, jeżeli nie wszystkich, młodych gwiazd, dostarczające surowców do formowania się planet.

Pokaż całość

Bardzo zawiły język. Autorowi chodziło pewnie o standardową rzecz: gwiazdy produkują budulec do budowy planet.W uproszczeniu: we wczesnym wszechświecie istniał prawie wyłącznie wodór. Bardzo szybko zaczął się on łączyć w obłoki, które następnie pod wpływem własnej masy zapadały się w kulę - ciśnienie rosło mocno, a razem z nim temperatura. W końcu osiągała