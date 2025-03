O ile popieram takie działania to jednak to puste słowa. Ile pamiętacie akcji bojkotu znanych firm i marek z własnego doświadczenia? Pewnie kilkanaście lub kilkadziesiąt w przeciągu kilku lat... I jak się to skończyło poza pisaniem komentarzy w internecie?

Tutaj potrzebna jest solidarność społeczna i promocja lokalnych produktów zastępczych dla tych amerykańskich. Nawet sprzedając bez marży, po kosztach to jest najlepszy czas na reklamę lokalnych firem i producentów.