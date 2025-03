I to jest bardzo dobra wiadomość. Teraz powinni odpalić równoległy projekt o opracowanie rakiety , napędu zdolnego przenosić trochę TNT, a inna firma popracować nad sterowaniem i naprowadzaniem. I za kilka lat , mielibyśmy swoje rakiety dalekiego zasięgu mogące spokojnie dolecieć do moskwy a co najważniejsze technologia byłaby nasza niezależna od zachodu .