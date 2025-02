Białorusinka z polskim paszportem

Z tego, co mi wiadomo, to aby mieć polski paszport trzeba mieć i polskie obywatelstwo, a jak się je ma, to można mianować się Polakiem lub Polką, choćby było się urodzonym na Mykonos w trakcie wakacji starych. Jak ma nasze obywatelstwo, to jest obecnie Polką o białoruskich korzeniach, a nie Białorusinką z polskim paszportem, bo paszport to nie wiza ani zielona karta.