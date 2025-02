Mnie najbardziej rozczarował brytyjski mini serial Cunc on earth, gdzie baba zaczynając podśmiechujki z chrześcijaństwa wtrąciła pospiesznie „spokojnie, z islamu też będziemy się śmiać” po czym nazwała Jezusa idiotą więc kiedy przeszła do tematu do Islamu wiecie co się wydarzyło? Czarny ekran i białe napisy „video nie dostępne w twoim regionie”. Miało być zabawne, a wyszło na to że angole są żałośni już i tyle.