Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby w miejscu takiej instalacji pojawiła się pigułka "wyobraź sobie świat bez czarnych ludzi". Skandal, protesty, natychmiastowe usunięcie ekspozycji i potępienie ze wszystkich stron. Dlaczego więc żarty dotyczące białych ludzi są uznawane za dopuszczalne? Czy dlatego, że ktoś kiedyś, kilkaset lat temu, popełnił zbrodnie w epoce kolonializmu? Obwinianie współczesnych ludzi za historyczne grzechy ich przodków nie prowadzi do równości ani dialogu, a jedynie podsyca podziały.



