-opracowywanie wniosków, analiz i innych danych w zakresie zarządzania sieciami i systemami informatycznymi



Jak dla mnie to typowa januszerka na ktorej kiedys bylem. Rob im instrukcje, analizy budowy, FAQ itp. Chodzi o to by mogli zatrudnic na Twoje miejsce swojego przyglupa w bliskiej przyszlosci, ktory bedzie korzystal z Twoich instrukcji.



Przypomnial mi sie kolega, tez z panstwowej posady, ktory przed zwolnieniem zabral wszystkie swoje skrypty i narzedzia ktorych uzywal przez trzy lata. Pokaż całość