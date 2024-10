Pokaż całość

Rozumiem że z powodu braku miejsc został odesłany do Ghany, tak?Fajna ta polityka migracyjna UE, taka nie za mądra. Jeśli Niemcom faktycznie brakuje rąk do pracy to niech zrobią loterię wizową jak USA, niech się otworzą na zgłoszenia sensownych osób, może nawet niech zadbają o parytet płci. A nie kurna cyrki ze statkami przeworzącymi "uchodźców", cyrki z pontonami na ostatnie 100m, cyrki na granicach i w efekcie inżynierowie z Ghany nadający się do siedzenia w ośrodku, a gospodarka niemiecka w ruinie.Kręci się to w ten sposób od dobrych paru lat, a rządy udają że nie wiedzą co robić. Dobrze tam mają posmarowane :(ps. to nie jest niestety # bekazlewactwa , to jest # bekzeuropy , że dajemy się wodzić za nos innym krajom, którym zależy na tym aby