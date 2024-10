"Pisowcy kradli" - odc. 2137. Tak to niestety wyglada, gdy klasa polityczna to sa w wiekszosci matoly wybierane w partiach przez selekcje negatywna - bierny, mierny, ale wierny. Dla ludzi, ktorych jedynym wiekszym doświadczeniem jest rozklejanie plakatow, roznoszenie ulotek i wlazenie w d--y szefom poszczegolnych kregow partyjnych, stanowiska w spolkach skarbu panstwa sa nagroda za te wiernosc. Wynagrodzenia tam uzyskiwane sa czesto niemozliwe dla nich do uzyskania, gdyby mieli konkurowac na normalnym Pokaż całość