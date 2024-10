Pod koniec września na Stany Zjednoczone uderzył potężny huragan Helene. W wyniku kataklizmu śmierć poniosło tam 230 osób. Jednymi z nich byli pracownicy firmy Impact Plastic, która nie wypuściła pracowników do domu, aż do ostatniej chwili, kiedy było już za późno. Do USA zbliża się kolejny huragan