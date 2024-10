UE: Kupujcie elektryki bo świat płonie!

Ludzie: Ale elektryki są drogie, nie stać nas!

UE: Gónwno mnie to obchodzi. To przez was świat płonie, weźcie kredyty i kupujcie bo inaczej was nie wpuścimy do miast!

ChRL: hej ludzie! mamy dla was tanie elektryki, nie są gorsze niż europejskie. Macie uratujcie świat.

UE: nosz kur.....