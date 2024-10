Środek nocy, kiepska widoczność, a ten człowiek ma gdzieś przepisy i wjeżdża na czerwonym świetle. A co, jeśli akurat ktoś przechodziłby przez pasy? Wyobraź sobie, że tracisz bliską osobę – ojca, matkę, przyjaciela – tylko dlatego, że jakiś bezmyślny idiota stwierdził, że jest ponad prawem. To nie film, to rzeczywistość. Takie brawurowe zachowanie to proszenie się o tragedię. Oby go złapali, zanim zniszczy komuś życie!