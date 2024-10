Logika tych ludzi jest wręcz zdumiewająca. Zabijaliśmy naszych obywateli, bo nie chcieliśmy żeby trafili do niewoli (tzw. dyrektywa Hannibala). Podejmowanie decyzji na podstawie przeczucia, strzelanie do wszystkiego co się rusza i obwinianie Hamasu za swoje błędy. Klasyka gatunku