Jak na tamte czasy, to pomysł i realizacja była rewelacją.

Jeżeli chodzi o innowacyjność, to pomimo siermiężności, ruscy byli w gronie najbardziej technologicznie zaawansowanych państw.

Mieli setki, czasami dziwnych projektów, jednak ich naukowcy byli prawdziwymi fachowcami.



Gdyby to państwo było bardziej pokojowo nastawione, to dzisiaj by mogło być potęgą technologiczną.