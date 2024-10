Ciągle to pisze. Pelo czy pis to może nie Ti samo ale działają w tym samym kierunku, mobilizując jakąś swoją część elektoratu. Ja zakładam, że mają jakieś około 28-35% na każdą z parti - stałego elektoratu.

Jak któraś coś wprowadzi i z czegos korzysta, to kolejni rządzący nie usuwają wad a korzystają z pozostawionych rzeczy.

Podczas rządów pisu były ustawy dające rządowi większą władze- spedycja pelo i opozycja to negowała, tak nie Pokaż całość