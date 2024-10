Dlaczego mają karać za szabrownictwo? Za szabrownictwo sugerują wsadzać do kolonii karnej, a z kolonii wysyłają na front. Jak to mogłoby wyglądać w praktyce? Wyślą do domu aby był sądzony w swojej jurysdykcji, później do obozu, a na koniec nawrót. Czyli w praktyce jedyna możliwa kara to trzy tygodnie w pociągu. Po co tracić czas?