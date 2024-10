Allegro mogłoby poprawić wyszukiwarkę, bo to co obecnie jest, to jakiś dramat. Wyrzuca tony śmieci zamiast dokładnie szukać przedmiotów, które potrzebuje. Brakuje też wyszukiwania wg zdjęcia (coś o podobnym wyglądzie). Ali to ma i czasem bywa przydatne, gdy ciężko opisać to, czego się szuka. Choć ta ostatnia opcja nie jest kluczowa. Natomiast precyzja wyszukiwania leży. Stary serwis, przed wielkimi zmianami, wyszukiwał o niebo lepiej!