Cały obecny system to kompletna paranoja. Brak składek od umów o dzieło? Fajnie, a potem żyjesz w strachu przez X lat, że przyjdzie ZUS i zakwestionuje, że jednak była umowa zlecenie i trzeba składki płacić. A dla ZUS prawie każdą usługę można podciągnąć pod zlecenie. Posprzątanie konkretnego pomieszczenia z płatnością za rezultat? Chuk. Dla ZUS do zlecenie, a nie dzieło.



Umowę o dzieło trzeba też zgłosić do ZUS żeby mógł sobie przyjść i skontrolować czy to aby nie zlecenie. Bo jak nie zgłosisz to 5.000 zł kary - no chyba, że jednak nie ma kary, bo idioci nie znowelizowali przepisu i kara grozi tylko "płatnikom ZUS", więc jak zatrudniasz TYLKO na umowy o dzieło, to nie jesteś płatnikiem i nie musisz faktycznie nic zgłaszać. Zatrudnisz 100 osób na umowę o dzieło i jedną na zlecenie? A to już jesteś płatnikiem - musisz zgłosić wszystkie umowy o dzieło też.



Zlecenie od minimalnej pensji - oskładkowane, a każde kolejne nie - niby czemu? Jaki to ma sens? I u którego zleceniodawcy ma być oskładkowane? I oczywiście mówimy o składce emerytalno-rentowej, bo już zdrowotna jest od wszystkich? Jeden wielki bajzel.



