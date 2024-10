Taka zagwozdka filozoficzną. Abstrahując od tych dwóch konkretnych stron konfliktu (chociaż nie ulega wątpliwości, że agresorem jest Rosja), tylko zupełnie teoretycznie. Mam takie wyobrażenie o wojnie, że (tak najbardziej ogólnie patrząc), mamy tam właściwe dwie grupy ludzi, którzy chcą wzajemnie zlikwidować, stronę przeciwną.



Teraz mamy sytuacje, gdy jedna ze stron obejmuję odpowiednią przewagę, bądź przez jakieś skutki swoich działań udaje się doprowadzić do momentu, gdy część zasobów ludzkich drugiej strony staje się albo bezbronna, albo dalsza "walka" nie ma dla nich sensu. Wówczas zostają pojmani lub sami poddają się, aby dosłownie przeżyć.



W tym momencie owszem zmieniają się okoliczności, ale jeszcze przed chwilą z punktu widzenia tego, kto wygrał, to przecież oni chcieli ich pozabijać i najpewniej, gdyby mieli nadal taką szanse to zrobili to z całą pewnością. Tutaj nagle w ocenach komentujących, czy opinii publicznej pojawia się kwestia honorowa.



Honor Pokaż całość