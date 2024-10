1200 kWh to jest całe g---o, od tego zacznijmy.



To dokładnie ta sama logika co kwota wolna od podatku czy progi podatkowe - śmiesznie niskie. Podatki, które brzmią jakby miały uderzać w osoby, które faktycznie zarabiają dużo - uderzają w każdego, kto chce się wybić ponad życie w lepiance. I tu to samo. Śmiesz sobie poświecić, żeby nie leczyć potem wzroku od czytania w słabym świetle, oglądać TV albo mieć większą lodówkę?